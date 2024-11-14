Карпин ответил, сможет ли Дивеев сыграть с Брунеем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии защитника команды Игоря Дивеева.

Ранее футболист признался, что у него есть небольшой дискомфорт.

— Все хорошо, все живы, здоровы. Тюкавин и Миранчук тренировались после паузы. Единственный под сомнением — Дивеев, — цитирует Карпина «Чемпионат».

В пятницу, 15 ноября, сборная России примет в Краснодаре сборную Брунея. Начало товарищеского поединка запланировано на 19:00 по столичному времени.

Следить за всеми событиями матчи вы сможете в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.