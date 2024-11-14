Игрокам сборной Сирии пока не удалось погулять по Волгограду

19 ноября в следующий понедельник состоится матч между сборными России и Сирии. В сирийской национальной команде рассказали о том, удалось ли игрокам погулять по Волгограду, где и пройдёт встреча.

«В Волгограде уже три дня. Тренируемся и готовимся к игре. Это единственное, на чём мы сфокусированы, по Волгограду пока погулять не удалось. Думаю, мы сделаем это уже после игры», - делится с Metaratings Эмад Амири, пресс-секретарь сборной Сирии.

Отметим, что сирийская сборная сильно заранее прибыла в Волгоград - ещё 11 ноября.

15 ноября сборная России будет в Краснодаре принимать сборную Брунея.