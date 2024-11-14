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Алексей Миранчук тренируется в общей группе сборной России

14 Ноября 2024 • 16:48 Комментировать

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук тренируется в общей группе национальной команды России. Новостью об этом делится телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что уже завтра сборную России ждёт матч против команды Брунея. Место события – город Краснодар, стадион местного одноимённого клуба.

Миранчук добирался из США в Россию на товарищеские матчи с несколькими пересадками через Стамбул и Минеральные Воды. Ранее он описал свой маршрут.

Напомним, что 19 ноября россиян ждёт второй матч на этом ноябрьском сборе. Соперник будет посильнее – участник Кубка Азии 2024 года в лице сборной Сирии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Миранчук
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