Алексей Миранчук тренируется в общей группе сборной России

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук тренируется в общей группе национальной команды России. Новостью об этом делится телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что уже завтра сборную России ждёт матч против команды Брунея. Место события – город Краснодар, стадион местного одноимённого клуба.

Миранчук добирался из США в Россию на товарищеские матчи с несколькими пересадками через Стамбул и Минеральные Воды. Ранее он описал свой маршрут.

Напомним, что 19 ноября россиян ждёт второй матч на этом ноябрьском сборе. Соперник будет посильнее – участник Кубка Азии 2024 года в лице сборной Сирии.