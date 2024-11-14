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«У многих есть свои дела»: В Брунее ответили, почему основные игроки не приехали на матч с Россией

14 Ноября 2024 • 14:49 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

В пятницу сборная России проведёт в Краснодаре товарищеский матч против Брунея. И без того скромный соперник оказался обескровлен – ряд основных игроков команды не прибыли на игру. Комментарий на этот счёт дала Эммиелия Картиена, которая занимает пост руководителя отдела соревнований в Ассоциации футбола Брунея.

«Дело не совсем в оформлении документов, как говорит наш главный тренер. У игроков выходные, у многих есть свои дела. Ранее наша ассоциация заявляла, что некоторые футболисты пропустят эту товарищескую игру по семейным обстоятельствам», - цитирует Картиену Sport24.

Матч Россия – Бруней стартует 15 ноября в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Как известно, в условиях санкций российская национальная команда может проводить только товарищеские игры.

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Сборная России сборная Брунея Эммиелия Картиена ещё теги

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РОССИЯ БРУНЕЙ
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