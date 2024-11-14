Гаджиев - о матче России и Брунея: «Для нашей сборной лучше играть дома»

Гаджи Гаджиев, занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», высказал мнение о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Брунея.

«Ничего страшного не будет, если мы оплатим команде дорогу туда и обратно - это не большая проблема. Для нашей сборной лучше играть дома, дальние перелёты в данном случае не нужны», - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.

Матч России и Брунея состоится на стадионе в Краснодаре в пятницу, 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В этом месяце у команды Валерия Карпина запланирован еще один спарринг. 19 ноября Россия померяется силами с Сирией.