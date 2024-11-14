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На матч Россия - Бруней продано более 31 тысячи билетов

14 Ноября 2024 • 14:04 Комментировать

В пятницу, 15 ноября, состоится товарищеская встреча сборных России и Брунея. Спарринг пройдет на стадионе в Краснодаре.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, на предстоящую встречу продано более 31 тысячи билетов. Стартовый свисток в Краснодаре прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Следующий контрольный поединок российская сборная проведет против национальной команды Сирии. Встреча запланирована на 19 ноября. Матч примет стадион в Волгограде.

Последний спарринг подопечные Валерия Карпина провели против сборной Вьетнама в Ханое. Поединок завершился победой россиян со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Брунея
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