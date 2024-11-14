Онопко: «Аналитики сборной России давно разбирают команду Брунея»

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко дал комментарий касательно предстоящего товарищеского поединка против национальной команды Брунея.

«Пока не смотрел матчи сборной Брунея. Но у нас есть в тренерском штабе аналитики, которые давно смотрят и разбирают соперника», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Поединок между сборными России и Брунея пройдет на стадионе в Краснодаре 15 ноября. На 19 ноября у подопечных Валерия Карпина запланирован спарринг против Сирии. В последнем матчей россияне отпраздновали гостевую победу над Вьетнамом со счетом 3:0.