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Онопко: «Аналитики сборной России давно разбирают команду Брунея»

14 Ноября 2024 • 12:27 Комментировать

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко дал комментарий касательно предстоящего товарищеского поединка против национальной команды Брунея.

«Пока не смотрел матчи сборной Брунея. Но у нас есть в тренерском штабе аналитики, которые давно смотрят и разбирают соперника», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Поединок между сборными России и Брунея пройдет на стадионе в Краснодаре 15 ноября. На 19 ноября у подопечных Валерия Карпина запланирован спарринг против Сирии. В последнем матчей россияне отпраздновали гостевую победу над Вьетнамом со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виктор Онопко сборная Брунея ещё теги
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