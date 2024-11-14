Соловьёв - о матче сборной России: «Брунейцев покормят, оденут, подарят бутсы»

Бывший футболист московского «Торпедо» Анатолий Соловьёв высказал мнение о грядущем контрольном поединке между сборными России и Брунея.

«Матч с Брунеем провалом не назовешь, если уже договорились. Брунейцев покормят, оденут, подарят бутсы, дадут форму, а то скажут: «у нас нет». Поиграют и довольные улетят домой», - передает слова ветерана Legalbet.

Поединок России против Брунея состоится на стадионе в Краснодаре 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией. Спарринг пройдет в Волгограде.