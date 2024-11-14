Хлестов: «Не считаю, что матчем с Брунеем мы унижаем себя»

Бывший футболист столичного «Спартака» Дмитрий Хлестов поделился мыслями о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Брунея.

«Не считаю, что матчем с Брунеем мы унижаем себя. И раньше играли такие товарищеские игры. Соперника нашли - надо играть», - приводятся слова Хлестова на страницах «Чемпионата».

Товарищеская встреча сборных России и Брунея состоится в пятницу, 15 ноября, на стадионе в Краснодаре. На 19 ноября у подопечных Валерия Карпина запланирован спарринг против национальной команды Сирии. В последнем поединке, прошедшем в сентябре, российская сборная уверенно победила Вьетнам со счетом 3:0.