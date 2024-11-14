В сборной России отреагировали на проблемы с составом у Брунея

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко прокомментировал проблемы с составом у национальной команды Брунея, против которой запланирован товарищеский поединок.

«Это их проблемы. Что мы можем сделать? Не выйти на игру, отказаться? Дать им своих футболистов? Это то, что есть. Мы готовимся, выходим и будем делать своё дело», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Товарищеская встреча сборных России и Брунея пройдет на стадионе в Краснодаре 15 ноября. Через несколько дней подопечные Валерия Карпина сыграют еще один спарринг – против национальной команды Сирии.

В последнем матче сборная России на выезде переиграла Вьетнам со счетом 3:0.