Сёмин высказался о предстоящих матчах сборной России

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу предстоящих товарищеских матчей сборной России. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет против Брунея и Сирии.

«Мне всегда интересны игры сборной. Наверное, посмотрю эти матчи. Мы никогда не видели Бруней, никогда не играли с Сирией. Интересно узнать, какой в этих странах уровень футбола», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Матч сборных России и Брунея пройдёт уже в пятницу, 15 ноября. Команды сыграют в Краснодаре. А игра России против Сирии состоится во вторник, 19 ноября, в Волгограде.

Как известно, сборная России может проводить только товарищеские игры из-за санкций УЕФА и ФИФА.