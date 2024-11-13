Пономарёв назвал число мячей от сборной России в ворота команды Брунея

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв предположил, сколько мячей игроки сборной России смогут забить команде Брунея в очном товарищеском матче.

«Думаю, очень уверенно выиграем: мячей пять‑шесть забьём. АА они ничего нам забить не смогут — вот что жду от матча. О Брунее в большом спорте раньше ничего особо слышно не было», - говорит Пономарёв для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что игра сборных России и Брунея пройдёт 15 ноября, это грядущая пятница.

Ранее игроки и тренерский штаб национальной команды Брунея прибыли в Краснодар, где и состоится эта игра.