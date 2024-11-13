Газзаев: «Сборная России должна жить»

Известный тренер Валерий Газзаев высказался на тему уровня соперников сборной России по товарищеским матчам. Как известно, в ноябре команде Валерия Карпина предстоит пересечься со сборными Брунея и Сирии.

«Сборная должна жить. Да, сегодня это не тот соперник, но это международный матч. Раз есть договорённость, надо его сыграть. Может быть, через три-четыре года, когда снимется изоляция, мы должны быть готовы, и команду надо готовить на перспективу», - цитирует Газзаева «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Брунея пройдёт в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре. Что касается второго поединка, то национальные команды России и Сирии сыграют в Волгограде во вторник, 19 ноября.

Сборная России не проводила официальных матчей уже три года. Это связано с санкциями в отношении Российского футбольного союза со стороны УЕФА и ФИФА.