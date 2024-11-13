Сборная Брунея прибыла в Краснодар

Грядущий соперник национальной сборной России, сборная Брунея – в Краснодаре. В южный город прибыли как игроки, так и тренерский штаб команды, делится телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что со сборной Брунея россияне сыграют 15 ноября. Это грядущая пятница. А спустя два дня, в понедельник, 19 ноября российская сборная переместится в Волгоград, где подопечных Валерия Карпина ожидает противостояние со сборной Сирии, более квалифицированным соперником.

Команда Брунея лишь замыкает вторую сотню рейтинга сборных ФИФА. У национальной сборной этой крошечной страны всего лишь 194 позиция в нём.