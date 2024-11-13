Ловчев — о Дзюбе: «Сборная России нужна не для того, чтобы кто то рекорды устанавливал»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о желании форварда «Акрона» Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.

Ранее 36-летний футболист признался, что хотел бы провести еще несколько матчей на национальную команду и стать лучшим бомбардиром в истории команды.

По мнению эксперта, Дзюбе следовало сказать, что если он будет нужен сборной России, то обязательно приедет и поможет команде.

— Тут же выглядит: «Вызовите меня, чтобы я забил этот гол». Это неправильно. Сборная нужна не для того, чтобы кто‑то какие‑то рекорды устанавливал, — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

В 55 матчах за сборную России Дзюба забил 30 голов и сделал 15 ассистов. Стоит сказать, что столько же мячей на счету Александра Кержакова.