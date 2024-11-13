Сколько это в Миранчуках: только один игрок сборной России дешевле по трансферной стоимости, чем вся сборная Брунея

Национальную сборную России ожидают два достаточно экзотических соперника. Сборная Брунея, которая располагается на 184-м месте в рейтинге ФИФА, и сборная Сирии, находящаяся на 93-й позиции того же рейтинга. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует стоимость составов команды Карпина и его предстоящих соперников.

Миранчук = Сирия

В 13 и 130 раз стоимость игроков в заявке сборной России (149,1 млн евро) превышает стоимость сборной Сирии (11,25 млн евро) и Брунея (1,14 млн евро). Для сравнения, самый дорогой игрок команды Валерия Карпина Константин Тюкавин оценивается в 16 млн евро и дороже, чем оба соперника в сумме. Два игрока из национальной команды России сопоставимы со стоимостью сборной Сирии. Это Алексей Миранчук и Фёдор Чалов, которые оцениваются в 10 млн евро. Все остальные заявленные футболисты дешевле, нежели общая стоимость 23 игроков в заявке Сирии.

Сборная Брунея имеет стоимость, примерно равную трансферной стоимости защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева (1,20 млн евро) и опережает только одного игрока из нашей команды. Речь об одноклубнике Пальцева Давиде Волке (800 тысяч евро), который был вызван в национальную команду впервые. Все остальные игроки сборной России дороже и даже в несколько раз, нежели представители государства с населением в 464 тысячи человек.

Тюкавин = 14 сборных Брунея

Самый дорогой игрок команды Сирии Халиль Элиас оценивается в 3 млн евро и выступает за «Велес Сарсфилд». Отметим, что Элиас родом из аргентинского Росарио и начинал свою карьеру в первом клубе Лионеля Месси «Ньюэллс Олд Бойз». Кроме того, в заявке национальной команды Сирии есть ещё один игрок, который имеет трансферную стоимость выше 1 млн евро. Это защитник бельгийского «Шарлеруа» Айхам Усу со стоимостью 1,8 млн евро.

Трансферная стоимость игроков сборной Брунея намного скромнее и сопоставима с клубами Второй лиги дивизиона Б в России. Из общего списка «выделяется» только Хакеме Язид Саид, трансферная стоимость которого достигает 175 тысяч евро. 21-летний футболист защищает цвета сингапурского «ДПММ». Семь игроков Брунея не имеют значения трансферной стоимости согласно авторитетному порталу transfermarkt.

Очевидно, что сравнивать по стоимости национальные команды России, Сирии и Брунея особого смысла нет. Зато интересно, что стоимость новой звезды РПЛ Алексея Батракова почти в 4,5 раза выше, чем общая стоимость всех 23 игроков сборной Брунея, а Константин Тюкавин дороже соперника в 14 раз! А вот сравнение с сирийцами не так однозначно. Стоимость того же Батракова составляет только половину стоимости Сирии. Однако Константин Тюкавин почти в полтора раза дороже всей национальной команды с 93-го места ФИФА.

В любом случае важно помнить, что в футбол играют не деньги. Сборные Брунея и Сирии могут показать нашим парням достойный уровень сопротивления. Особенно если их недооценивать изначально.

Во сколько раз трансферная стоимость одного игрока сборной России дороже всей заявки сборных Сирии и Брунея

Игрок Сб. Сирии Сб. Брунея Волк 0,07 0,70 Батраков 0,44 4,39* Пиняев 0,71 7,02 Ал. Миранчук 0,89 8,77 Тюкавин 1,42 14,04

* Согласно этому значению следует, что трансферная стоимость одного игрока в указанное количество раз больше, чем стоимость всей сборной (например, Алексей Батраков в 4,39 раза дороже сборной Брунея).

Константин ЛИЦИН