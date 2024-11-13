Мостовой: «Россия должна забить Брунею 10 голов»

В пятницу вечером сборная России проведёт домашний товарищеский матч против сборной Брунея. По словам известного в прошлом футболиста Александра Мостового, он не планирует смотреть эту игру.

«За игрой против Брунея вряд ли даже по телевизору буду следить. Включу трансляцию, если совсем нечего будет делать. На что там смотреть-то? Есть ли Бруней вообще в рейтинге ФИФА? В этой игре мы должны будем забить им 10 мячей», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч сборных России и Брунея стартует в Краснодаре 15 ноября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что вторым соперником сборной России в ноябре станет команда Сирии. Эта игра состоится в Волгограде 19-го числа.