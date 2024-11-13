Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Мостовой: «Россия должна забить Брунею 10 голов»

13 Ноября 2024 • 17:55 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

В пятницу вечером сборная России проведёт домашний товарищеский матч против сборной Брунея. По словам известного в прошлом футболиста Александра Мостового, он не планирует смотреть эту игру.

«За игрой против Брунея вряд ли даже по телевизору буду следить. Включу трансляцию, если совсем нечего будет делать. На что там смотреть-то? Есть ли Бруней вообще в рейтинге ФИФА? В этой игре мы должны будем забить им 10 мячей», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч сборных России и Брунея стартует в Краснодаре 15 ноября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что вторым соперником сборной России в ноябре станет команда Сирии. Эта игра состоится в Волгограде 19-го числа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой сборная Брунея ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Ноября
17:55
Мостовой: «Россия должна забить Брунею 10 голов»
12 Ноября
20:31
Карпин ответил на вопрос об отсутствии Баринова в сборной России
19:19
Кафанов рассказал, отказывался ли кто-то из вратарей приезжать в сборную России
18:50
Карпин назвал задачу сборной России в матче с Брунеем
18:33
Карпин не исключил, что Дуглас Сантос может быть вызван в сборную России
18:23
Карпин — о Дзюбе: Сборная России существует не для рекордов
18:08
Садулаев предположил, что сборная России побьёт рекорд по голам в игре с Брунеем
11 Ноября
19:19
Сборная России провела первую тренировку на сборе
15:39
Баринов не поедет в сборную России
12:51
Бывший игрок «Кубани» высказался о матче Россия – Бруней в Краснодаре
10 Ноября
20:50
Дивеев получил травму
11:44
Прощальный матч Дзюбы: Заслужил ли его Артём 3
09 Ноября
21:24
Колосков: Карпин был и остаётся профессионалом даже перед матчами с Брунеем и Сирией
19:50
«Дверь сборной я для себя закрыл» — Ненахов
15:41
В Госдуме поделились ожиданиями от сборной России
08 Ноября
18:35
Кирьяков: «Матч с Аргентиной стал бы глотком свежего воздуха для нашей сборной» 2
18:05
Гордеев: «У меня нет ажиотажа по поводу игр с Брунеем и Сирией, но интересно посмотреть, не застоялась ли наша сборная» 1
16:35
Колосков отреагировал за заявление Дзюбы о сборной России
13:46
Пономарёв: «Я же не идиот, чтобы смотреть игру с Брунеем, Дзюба в сборной - клоунада» 1
12:11
Пономарёв: «Я же не идиот, чтобы смотреть игру с Брунеем. Дзюба в сборной? Это клоунада» 1
07 Ноября
22:37
Руслан Нигматуллин: «Может, ещё Кержакова вызвать в сборную?»
20:07
Таранов объяснил, почему Карпин вызвал Чалова в сборную России
18:53
Бышовец отреагировал на вызов Чалова в сборную России
17:53
Агент высказался о непопадании Головина в состав сборной России на ноябрьские матчи
17:44
Карпин высказался о вызове в сборную России Алексея Миранчука
17:38
Карпин объяснил, почему не вызвал Головина в сборную России
17:27
Батраков и Чалов — в окончательном составе сборной России, Головин вне списка
12:40
Булыкин: «Вызов Дзюбы в сборную будет выглядеть не совсем красиво с футбольной точки зрения»
11:40
Тарханов: «Дзюбе надо дать шанс побить рекорд Кержакова, он много сделал для нашей сборной»
06 Ноября
19:34
Силкин: «Дзюбы в сборной не будет, пока Карпин её тренирует»
18:13
Тикнизян поддержал идею товарищеского матча между сборными России и Армении
05 Ноября
17:22
Нигматуллин: У вратарей будет немного нагрузки в ближайших матчах сборной России
04 Ноября
13:00
Что из себя представляет Бруней, и что общего у него и сборной России 2
31 Октября
16:28
В РФС отреагировали на информацию о планах Брунея отправить в Россию второй состав 1
25 Октября
17:11
Дюков объяснил, почему сборная России примет команду Брунея в Краснодаре
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОССИЯ БРУНЕЙ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой В «Реале» приняли решение по трансферу Рамоса «Барселона» потеряла Левандовски вслед за Ямалем Флик объяснил поражение «Барселоны» от «Реал Сосьедада» Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха Винисиус: «Анчелотти нашёл решение» Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
«Локомотив» вновь выиграл в КХЛ - на этот раз у «Спартака» Медведев добыл первую победу на Итоговом турнире АТР, одолев де Минаура Журова объяснила, от чего зависит возвращение России в олимпийскую семью Громова высказалась об успехе биатлонисток на лыжной гонке в Ханты-Мансийске Алькарас потерпел неожиданное поражение от Рууда на Итоговом турнире ATP Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Ноября
18:02 · Чемпионат мира 2026
Сколько это в Миранчуках: только один игрок сборной России дешевле по трансферной стоимости, чем вся сборная Брунея
17:55 · Чемпионат мира 2026
Мостовой: «Россия должна забить Брунею 10 голов»
16:44 · США. МЛС
Алексей Миранчук: «Поддержку из России чувствую безоговорочно»
14:25 · США. МЛС
Алексей Миранчук рассказал, как добирался в сборную России
12:50 · Чемпионат мира 2026
Газзаев оценил матч сборной России против Брунея
12:45 · Чемпионат мира 2026
Мостовой выступил против матча сборной России против команды Медиалиги
08:47 · Чемпионат мира 2026
Григорян рассказал, чего ждёт от матчей сборной России
12 Ноября
20:58 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес не выступит за сборную Аргентины
20:31 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил на вопрос об отсутствии Баринова в сборной России
19:49 · Чемпионат мира 2026
Стало известно, когда Алексей Миранчук присоединится к общей группе сборной России
19:19 · Чемпионат мира 2026
Кафанов рассказал, отказывался ли кто-то из вратарей приезжать в сборную России
18:50 · Чемпионат мира 2026
Карпин назвал задачу сборной России в матче с Брунеем
18:33 · Чемпионат мира 2026
Карпин не исключил, что Дуглас Сантос может быть вызван в сборную России
18:23 · Чемпионат мира 2026
Карпин — о Дзюбе: Сборная России существует не для рекордов
18:22 · Франция. Лига 1
Кафанов – о Сафонове: «Кредит доверия в «ПСЖ» у Матвея растёт»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Пальцев: «Волк в сборной – это не удивительно»
18:08 · Чемпионат мира 2026
Садулаев предположил, что сборная России побьёт рекорд по голам в игре с Брунеем
16:51 · Чемпионат мира 2026
Два игрока сборной России тренируются индивидуально
16:47 · США. МЛС
Алексей Миранчук прибыл в сборную России после долгой дороги из США
15:23 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Дзюбе и в сборной хочется показать, что он властелин какой-то» 2 эксклюзив
13:45 · Чемпионат мира 2026
Сборная России может получить нового экзотического соперника
12:29 · Чемпионат мира 2026
Чалов высказался о вызове на матчи с Брунеем и Сирией
10:25 · Чемпионат мира 2026
Колосков высказался о соперниках сборной России
11 Ноября
22:26 · Чемпионат мира 2026
37-летний Видаль вновь вызван в сборную Чили официально
21:44 · Чемпионат мира 2026
Сборную Брунея перед матчем с россиянами возглавил бразилец
Все новости