Газзаев оценил матч сборной России против Брунея

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами поделился мыслями касательно предстоящего матча между сборными России и Брунея.

«Никакого интереса этот матч не представляет с точки зрения результата, всем понятно, каким он будет. Хотелось бы играть со сборными другого уровня, но что имеем, то и имеем», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

Товарищеская встреча между сборными России и Брунея состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. На 19 ноября у подопечных Валерия Карпина запланирован еще один спарринг. Противостоять россиянам в Волгограде будет Сирия.