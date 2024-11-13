Мостовой выступил против матча сборной России против команды Медиалиги

Экс-футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой выразил свое отношение к возможному товарищескому поединку между сборными России и Медиалиги.

«Сыграть против команды Медиалиги? Нет, зачем? Я этого не понимаю. В футбол надо играть против профессионалов», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

В ноябре у подопечных Валерия Карпина запланированы два поединка. Сперва россияне встретятся с национальной командой Брунея, а затем померяются силами с Сирией.