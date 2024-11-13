Григорян рассказал, чего ждёт от матчей сборной России

В ноябре сборная России проведет две товарищеские встречи – против национальных команд Брунея и Сирии. Об этих встречах высказал мнение футбольный тренер Александр Григорян.

«Соперники такого уровня, что мы ждём яркой и зрелищной игры с хорошим качеством, с изобилием забитых мячей», - поделился мыслями специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок сборных России и Брунея состоится на стадионе в Краснодаре 15 ноября. Спарринг подопечных Валерия Карпина с Сирией пройдет 19 ноября в Волгограде.

В последнем товарищеском матче российская сборная на выезде встречалась с Вьетнамом и победила со счетом 3:0.