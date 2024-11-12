Стало известно, когда Алексей Миранчук присоединится к общей группе сборной России

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук завтра, 13 ноября присоединится к общей группе национальной сборной России.

«Пока медицинский штаб не видит ограничений для участия Алексея Миранчука в завтрашней тренировке в общей группе», - сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сборной России.

Ранее сообщалось, что Миранчук завершил свою длительную дорогу из США в расположение сборной России и присоединился к команде, которая проводит свой сбор в Краснодаре.

В МЛС в прошедшие выходные команда Миранчука, «Атланта Юнайтед» выбила из плей-офф «Интер Майами» с Лионелем Месси.