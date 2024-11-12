Кафанов рассказал, отказывался ли кто-то из вратарей приезжать в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, отказывались ли голкиперы приезжать на сборы команды.

«Я вас умоляю, кого нужно уговаривать приехать в сборную России? Наоборот, в любой момент ребята хотят приехать в национальную команду», — приводит слова Кафанова «Чемпионат».

По словам специалиста, было несколько случаев, когда он говорил опытным вратарям, что не хочет их вызывать, так как они вряд ли попадут в заявку на матч, но те просились приехать и потренироваться.

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Брунея, а 19-го числа команда Валерия Карпина сыграет с Сирией.