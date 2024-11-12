Карпин назвал задачу сборной России в матче с Брунеем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о задаче команды в предстоящем контрольном поединке против Брунея.

— Будет задача сыграть на ноль и забить как можно больше. Всегда такая задача, — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, товарищеская игра между сборными России и Брунея состоится в Краснодаре в пятницу, 15 ноября. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.

Стоит добавить, что 19 ноября подопечные Валерия Карпина проведут еще один матч — против Сирии. Данная встреча будет сыграна в Волгограде на домашнем стадионе местного клуба «Ротор».