Карпин не исключил, что Дуглас Сантос может быть вызван в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном вызове бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

Напомним, ранее 30-летний футболист сменил спортивное гражданство на российское.

«Дуглас может быть вызван? Когда будут документы и он сможет играть — посмотрим», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Сантос выступает за клуб с берегов Невы с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он появился на поле в 20 встречах с учетом всех турниров и сделал четыре результативные передачи. Стоит отметить, что Сантос является капитаном «Зенита».

Ранее за сборную России уже играли бразильцы, такие как Марио Фернандес и Гильерме Маринато.