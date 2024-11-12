Карпин — о Дзюбе: Сборная России существует не для рекордов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на желание нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы поставить рекорд по голам за национальную команду.

«Интервью [Дзюбы] не видел, но слышал, что есть желание забить гол, побить рекорд. Но не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Специалист подметил, что его позиция не изменилась, пока Россия отстранена от соревнований, нужно просматривать молодых футболистов.

Напомним, в 55 матчах Дзюба забил 30 голов за сборную России. До звания единоличного лучшего бомбардира команды ему не хватает одного гола.