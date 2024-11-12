Садулаев предположил, что сборная России побьёт рекорд по голам в игре с Брунеем

Игрок «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев допустил, что сборная России в ближайшем товарищеском матче побьёт свой исторический рекорд по забитым голам в одном матче.

«Побьём рекорд 2019 года? Всё возможно. Будем стремиться, играть в футбол. Надо стараться забить как можно больше», - цитирует Лечи телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент рекордом сборной России является разгром сборной Сан-Марино. Случилось это в 2019 году в Саранске, тогда в рамках отбора на Евро-2024 россияне забили команде оппонентов девять безответных голов.

Игра Россия – Бруней состоится 15 ноября в эту пятницу в Краснодаре.