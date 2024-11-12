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Два игрока сборной России тренируются индивидуально

12 Ноября 2024 • 16:51 Комментировать

Два игрока национальной сборной России на текущем международном сборе тренируются по индивидуальной программе.

По информации телеканала «Матч ТВ», это форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин и защитник столичных «армейцев» Игорь Дивеев.

Ранее сообщалось, что сегодняшнюю тренировку пропускал Алексей Миранчук. Полузащитник «Атланта Юнайтед» недавно прибыл из США, поэтому восстанавливается после долгой дороги.

15 ноября россияне сыграют против сборной Брунея в Краснодаре. А 19 ноября команду Валерия Карпина ожидает товарищеский матч с соперником гораздо более высокого уровня в лице сборной Сирии. Игра пройдёт в Волгограде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Дивеев Константин Тюкавин ещё теги
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