Сборная России может получить нового экзотического соперника

Сборная Шри-Ланки может провести товарищескую встречу с национальной командой России в следующем году. Об этом сообщил представитель федерации футбола страны Судат Сампат.

«Мы хотим сыграть со сборной России в марте-апреле следующего года. Хотим связаться с РФС на этот счет и провести товарищескую встречу в России», - передает слова Сампата Sport24.

В текущем месяце у сборной России запланированы две товарищеские встречи. 15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют против Брунея, а через несколько дней встретятся с Сирией. В последнем спарринге россияне на выезде одолели Вьетнам со счетом 3:0.