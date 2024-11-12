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Сборная России может получить нового экзотического соперника

12 Ноября 2024 • 13:45 Комментировать

Сборная Шри-Ланки может провести товарищескую встречу с национальной командой России в следующем году. Об этом сообщил представитель федерации футбола страны Судат Сампат.

«Мы хотим сыграть со сборной России в марте-апреле следующего года. Хотим связаться с РФС на этот счет и провести товарищескую встречу в России», - передает слова Сампата Sport24.

В текущем месяце у сборной России запланированы две товарищеские встречи. 15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют против Брунея, а через несколько дней встретятся с Сирией. В последнем спарринге россияне на выезде одолели Вьетнам со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Шри-Ланки
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