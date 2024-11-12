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Чалов высказался о вызове на матчи с Брунеем и Сирией

12 Ноября 2024 • 12:29 Комментировать

Бывший центрфорвард московского ЦСКА, а ныне игрок греческого ПАОКа Фёдор Чалов прокомментировал приглашение в сборную России на ноябрьский тренировочный сбор.

«Очень рад. Соскучился по ребятам. Очень хочется сыграть, тем более на таком стадионе. Уверен, будут полные трибуны и потрясающая атмосфера», - передает слова нападающего Sport24.

15 ноября сборная России проведет товарищескую встречу против национальной команды Брунея в Краснодаре. 19 ноября у подопечных Валерия Карпина запланирован спарринг против Сирии.

В последней товарищеской игре Россия встречалась с Вьетнамом. Команда Карпина одержала победу со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Чалов
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