Чалов высказался о вызове на матчи с Брунеем и Сирией

Бывший центрфорвард московского ЦСКА, а ныне игрок греческого ПАОКа Фёдор Чалов прокомментировал приглашение в сборную России на ноябрьский тренировочный сбор.

«Очень рад. Соскучился по ребятам. Очень хочется сыграть, тем более на таком стадионе. Уверен, будут полные трибуны и потрясающая атмосфера», - передает слова нападающего Sport24.

15 ноября сборная России проведет товарищескую встречу против национальной команды Брунея в Краснодаре. 19 ноября у подопечных Валерия Карпина запланирован спарринг против Сирии.

В последней товарищеской игре Россия встречалась с Вьетнамом. Команда Карпина одержала победу со счетом 3:0.