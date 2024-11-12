Колосков высказался о соперниках сборной России

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, дал комментарий касательно предстоящих товарищеских матчей сборной России в ноябре.

«Такая ситуация, когда надо играть не с теми, с кем хотим, а с теми, кто согласен. Хорошо, что нашли Бруней. А то, что еще сыграем с довольно крепкой Сирией, - вообще замечательно», - передают слова Колоскова «Известия».

Напомним, что поединок России против Брунея состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Встреча с Сирией запланирована на 19 ноября. Игру примет арена в Волгограде.

В последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина на выезде победили команду Вьетнама со счетом 3:0.