37-летний полузащитник Артуро Видаль вновь вызван в сборную Чили. В ноябрьскую международную паузу его команде предстоит сыграть с командами Перу и Венесуэлы в рамках отбора на мундиаль 2026 года.

Напомним, что Видаль почти с начала 2024 года выступает на родине за «Коло-Коло». Это его родная команда, в структуре «Коло-Коло» он начал свою карьеру, а после перешёл в «Байер» в 2007 году.

Вне европейского футбола Видаль уже с лета 2022 года. На протяжении полутора лет он выступал в Бразилии за «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».

В последний раз в сборную Чили Видаль вызывался более года назад.