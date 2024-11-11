Сборную Брунея перед матчем с россиянами возглавил бразилец

Любопытная тренерская перестановка произошла на посту главного тренера национальной сборной Брунея. Коллектив возглавил бразилец Винисиус Соарес, сменив шотландца Джейми Макаллистера. Новостью делится официальный аккаунт сборной в соцсети.

Напомним, что Бруней – крошечное государство в Юго-Восточной Азии. В рейтинге ФИФА команда занимает 194-е место. Матч с командой Брунея сборная России проведёт 15 ноября в грядущую пятницу, городом проведения станет Краснодар.

Ранее мы подробнее рассказывали об экзотическом сопернике российской сборной.

Что из себя представляет Бруней, и что общего у него и сборной России