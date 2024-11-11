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Сборная России провела первую тренировку на сборе фото

11 Ноября 2024 • 19:19 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

В понедельник стартовал ноябрьский сбор национальной команды России. Сборная провела первую тренировку в Краснодаре, и пресс-служба команды поделилась рядом фотографий с занятия. Оно проходило в тренажёрном зале.

 

Напомним, что впереди у сборной России два домашних товарищеских матча. В пятницу, 15 ноября, команда Валерия Карпина сыграет против Брунея в Краснодаре. А во вторник, 19 ноября, российская сборная сразится с Сирией в Волгограде.

Отметим, что прошлый сбор сборной России в октябре прошёл без товарищеских матчей. Планировалось сыграть против Пакистана, но игра сорвалась.

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