Сборная России провела первую тренировку на сборе

В понедельник стартовал ноябрьский сбор национальной команды России. Сборная провела первую тренировку в Краснодаре, и пресс-служба команды поделилась рядом фотографий с занятия. Оно проходило в тренажёрном зале.

Напомним, что впереди у сборной России два домашних товарищеских матча. В пятницу, 15 ноября, команда Валерия Карпина сыграет против Брунея в Краснодаре. А во вторник, 19 ноября, российская сборная сразится с Сирией в Волгограде.

Отметим, что прошлый сбор сборной России в октябре прошёл без товарищеских матчей. Планировалось сыграть против Пакистана, но игра сорвалась.