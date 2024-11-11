Орлов в недоумении от вызова Чалова в сборную России

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов выразил недоумение по поводу вызова в национальную сборную России на ноябрьский сбор Фёдора Чалова из ПАОКа.

«Он разве лучше Дзюбы выступает? Сколько забил в Греции? Есть несостыковки. Понимаю, когда вызывают Миранчука или Головина. Но Чалов ничего не показывает в ПАОКе», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Чалов в ПАОКе с прошедшего лета. Фёдор забил лишь один гол во всех официальных матчах за клуб из Салоников.

15 ноября сборная России сыграет с командой Брунея в Краснодаре, а 19 ноября – с командой Сирии в Волгограде.