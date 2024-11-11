Баринов не поедет в сборную России

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит предстоящие сборы национальной команды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников».

Уточняется, что 28-летний футболист не поедет в расположение сборной России по семейным обстоятельствам.

На счету Баринова 18 выходов на поле в футболке национальной команды. При этом хавбек ни разу не отметился голевыми действиями.

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Брунея, а 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией.

Напомним, в последнем контрольном поединке россияне разгромили Вьетнам (3:0).