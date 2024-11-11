Бывший игрок «Кубани» высказался о матче Россия – Бруней в Краснодаре

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым усомнился в целесообразности проведения товарищеского матча между сборными России и Брунея.

- Какой смысл в этом матче? Слов нет… Зачем такие игры, для чего? Футбол – игра красивая и справедливая. Нужны сильные соперники, с которыми интересно играть, на фоне которых высвечиваются твои слабые места. Надо, чтобы была конкуренция. Это неотъемлемая часть футбола. А матчи с такими командами, как Бруней, не приносят никакой пользы. Лучше, по-моему, вообще не играть. Или сыграть с каким-нибудь хорошим клубом, – сказал Чугунов.

Матч Россия – Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре.