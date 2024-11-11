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Мостовой - о сопернике сборной России: «Мне плохо становится, просто какой-то ужас!»

11 Ноября 2024 • 12:12 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказал мнение о предстоящем спарринге сборной России против национальной команды Брунея.

«Бурунди или Бруней? Непонятно, но вторые это вообще кто? Многие люди даже не знают, где эта страна находится. Мне даже плохо становится. Просто какой-то ужас!» - приводит слова эксперта Sport24.

Товарищеский поединок сборных России и Брунея состоится на стадионе в Краснодаре 15 ноября. Еще один контрольный матч национальная команда сыграет с Сирией. Эта встреча пройдет 19 ноября в Волгограде. В последнем спарринге сборная России на выезде обыграла Вьетнам со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой сборная Брунея ещё теги
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