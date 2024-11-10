Прощальный матч Дзюбы: Заслужил ли его Артём

На предстоящей неделе сборная России по футболу проведёт два матча против достаточно экзотических соперников – сборной Брунея и Сирии. Однако наибольший интерес вызвали не представители второй сотни рейтинга УЕФА, а возможное возвращение Артёма Дзюбы в национальную команду для проведения прощального матча. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует доводы за и против прощального матча Артёма Дзюбы с национальной команде.

За возвращение

Главная причина возвращения Артёма Дзюбы в сборную России и проведения прощального матча заключается в том, чтобы предоставить ему возможность забить рекордный гол. Об этом заявляет и сам форвард: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более или менее нормальной сборной». На данный момент Дзюба делит с Александром Кержаковым первую строчку лучших бомбардиров сборной России: оба имеют по 30 голов в активе. Правда, Дзюбе понадобилось для этого 55 матчей, а экс-форварду «Зенита» 92 игры. Отметим, что в пятёрку лучших также входят Владимир Бесчастных (26 голов), Роман Павлюченко (21 гол) и нынешний главный тренер национальной команды Валерий Карпин (17 голов). Из продолжающих карьеру футболистов кроме Дзюбы в десятке лучших только Фёдор Смолов с 16 забитыми мячами, но и его вызов в сборную России маловероятен в настоящее время. Из тех, кто всё же призывается в национальную команду, наивысший результат у Алексея Миранчука, который занимает 21-ю строчку рейтинга лучших бомбардиров с семью голами в активе.

Вторая причина за возвращение Артёма Дзюбы в национальную команду – повышение зрительского интереса. За последние два с половиной года соперники у сборной России из числа не самых футбольных стран, исключая Сербию, Камерун и Иран. Поэтому для привлечения болельщиков на стадион вариант с проведением прощального матча был бы весьма кстати. Этот шаг явно позволил бы повысить интерес к сборной России, пусть и на время.

В-третьих, Артёму уже 36 лет, и не за горами завершение карьеры. Уже в этом сезоне его активно звали в Медиалигу, но Дзюба принял решение ещё поиграть в РПЛ. И при всей противоречивости его характера свой прощальный матч он заслужил – хотя бы за тот вклад и невероятные эмоции, которые позволили сборной России дойти до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Против возвращения

С большой долей вероятности возвращение не предвидится. Валерий Карпин в свойственном ему стиле отрезал: «Зачем?» Как наставник сборной России, Валерий Георгиевич абсолютно прав. Национальная команда иногда собирается даже просто «пообщаться», не проводя контрольных матчей. Возвращение Дзюбы заставит Карпина примириться с игроком хотя бы на время, да ещё и потерять один товарищески й контрольный матч, в котором придётся терпеть нахождение Дзюбы на поле, пока он не «заковыряет» свой рекордный гол. На это Карпина будет очень сложно уговорить.

Во-вторых, игра должна быть официальной, иначе она не пойдёт в зачёт голов нашего бомбардира. А тратить такие матчи на «хотелки» Артёма Дзюбы в нынешней ситуации просто непозволительная роскошь.

Идея с проведением прощального матча Артёма Дзюбы в составе сборной России остаётся открытой, а РФС уже прорабатывает этот вариант. Вероятно, положительные доводы всё же перевесят – и мы снова увидим Дзюбу в форме сборной России.

Пять лучших бомбардиров сборной России в её истории

Игрок Матчи Голы Артём Дзюба 55 30 Александр Кержаков 92 30 Владимир Бесчастных 72 26 Роман Павлюченко 51 21 Валерий Карпин 72 17

Константин ЛИЦИН