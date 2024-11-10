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Прощальный матч Дзюбы: Заслужил ли его Артём

10 Ноября 2024 • 11:44 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

На предстоящей неделе сборная России по футболу проведёт два матча против достаточно экзотических соперников – сборной Брунея и Сирии. Однако наибольший интерес вызвали не представители второй сотни рейтинга УЕФА, а возможное возвращение Артёма Дзюбы в национальную команду для проведения прощального матча. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует доводы за и против прощального матча Артёма Дзюбы с национальной команде.

За возвращение

Главная причина возвращения Артёма Дзюбы в сборную России и проведения прощального матча заключается в том, чтобы предоставить ему возможность забить рекордный гол. Об этом заявляет и сам форвард: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более или менее нормальной сборной». На данный момент Дзюба делит с Александром Кержаковым первую строчку лучших бомбардиров сборной России: оба имеют по 30 голов в активе. Правда, Дзюбе понадобилось для этого 55 матчей, а экс-форварду «Зенита» 92 игры. Отметим, что в пятёрку лучших также входят Владимир Бесчастных (26 голов), Роман Павлюченко (21 гол) и нынешний главный тренер национальной команды Валерий Карпин (17 голов). Из продолжающих карьеру футболистов кроме Дзюбы в десятке лучших только Фёдор Смолов с 16 забитыми мячами, но и его вызов в сборную России маловероятен в настоящее время. Из тех, кто всё же призывается в национальную команду, наивысший результат у Алексея Миранчука, который занимает 21-ю строчку рейтинга лучших бомбардиров с семью голами в активе.

Вторая причина за возвращение Артёма Дзюбы в национальную команду – повышение зрительского интереса. За последние два с половиной года соперники у сборной России из числа не самых футбольных стран, исключая Сербию, Камерун и Иран. Поэтому для привлечения болельщиков на стадион вариант с проведением прощального матча был бы весьма кстати. Этот шаг явно позволил бы повысить интерес к сборной России, пусть и на время.

В-третьих, Артёму уже 36 лет, и не за горами завершение карьеры. Уже в этом сезоне его активно звали в Медиалигу, но Дзюба принял решение ещё поиграть в РПЛ. И при всей противоречивости его характера свой прощальный матч он заслужил – хотя бы за тот вклад и невероятные эмоции, которые позволили сборной России дойти до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Против возвращения

С большой долей вероятности возвращение не предвидится. Валерий Карпин в свойственном ему стиле отрезал: «Зачем?» Как наставник сборной России, Валерий Георгиевич абсолютно прав. Национальная команда иногда собирается даже просто «пообщаться», не проводя контрольных матчей. Возвращение Дзюбы заставит Карпина примириться с игроком хотя бы на время, да ещё и потерять один товарищеский контрольный матч, в котором придётся терпеть нахождение Дзюбы на поле, пока он не «заковыряет» свой рекордный гол. На это Карпина будет очень сложно уговорить.

Во-вторых, игра должна быть официальной, иначе она не пойдёт в зачёт голов нашего бомбардира. А тратить такие матчи на «хотелки» Артёма Дзюбы в нынешней ситуации просто непозволительная роскошь.

Идея с проведением прощального матча Артёма Дзюбы в составе сборной России остаётся открытой, а РФС уже прорабатывает этот вариант. Вероятно, положительные доводы всё же перевесят – и мы снова увидим Дзюбу в форме сборной России.

Пять лучших бомбардиров сборной России в её истории

Игрок
Матчи
Голы
Артём Дзюба 55 30
Александр Кержаков 92 30
Владимир Бесчастных 72 26
Роман Павлюченко 51 21
Валерий Карпин 72 17

Константин ЛИЦИН

Заслужил ли Дзюба право стать лучшим бомбардиром сборной России?
Да Нет Это должен решать гл. тренер сборной России
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Евро-Футбол.Ру,
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