Колосков: Карпин был и остаётся профессионалом даже перед матчами с Брунеем и Сирией

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием о тренерском штабе сборной России, который возглавляет Валерий Карпин.

Специалист заявил, что у тренеров и игроков должна быть профессиональная ответственность, тренер не разделяет соперников, он готовит команду к каждой игре.

— Как только он прекращает это делать, то превращается в ремесленника. У Карпина, слава богу, я этого не видел никогда в практике, — заявил Колосков «ВсеПроСпорт», отметив, что Карпин был и остается профессионалом вне зависимости от соперников.

15 ноября сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч против Брунея, а 19-го числа команда Карпина встретится в Волгограде с Сирией.