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«Дверь сборной я для себя закрыл» — Ненахов

09 Ноября 2024 • 19:50 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

Крайний защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился комментарием о непопадании в сборную России.

— Слушайте, дверь сборной я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Я стараюсь играть в клубе, завоевывать титулы тут, — приводит слова Ненахова Sport24.

Футболист признался, что даже не пытался узнать о том, почему его не вызывают в национальную команду, ведь он и так все доказывает свой игрой.

Стоит сказать, что 25-летний Ненахов по сей день не дебютировал за основную команду сборной России.

15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против Брунея, а 19 ноября российская сборная встретится с Сирией.

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Локомотив Москва Сборная России Максим Ненахов ещё теги

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