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Кавазашвили: «Дзюба умный мальчик, для рекорда выбирает слабые сборные»

09 Ноября 2024 • 16:58 Комментировать

Бывший советский голкипер Анзор Кавазашвили высказался об идее Артёма Дзюбы сыграть за сборную России, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России.

«Иметь такой рекорд почетно для Дзюбы. Он умный мальчик, подбирает слабые команды для этого. Для того, чтобы побить рекорд, надо играть постоянно. А не чтобы выбрать какую-то команда по типу Брунея и забить им несколько мячей», - делится Кавазашвили для «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сейчас у уже завершившего карьеру Кержакова и у 36-летнего Дзюбы – по 30 забитых голов за национальную российскую сборную.

15 ноября сборная России сыграет со сборной Брунея, 19 ноября – со сборной Сирии.

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Сборная России Анзор Кавазашвили Артём Дзюба ещё теги
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