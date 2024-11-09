Уилкшир: «Такие игры не нужны сборной России»

Экс-футболист столичного «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о предстоящих товарищеских поединках национальной команды России. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграют против Брунея и Сирии.

«Не думаю, что такие игры нужны сборной России. Этот не тот уровень, на котором может или должна находиться команда. По таким играм нельзя делать выводов», - передает слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, что матч России против Брунея состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре, а встреча с Сирией пройдет 19 ноября в Волгограде. В последнем товарищеском поединке подопечные Карпина на выезде одолели Вьетнам со счетом 3:0.