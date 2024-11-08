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Гранат: «Вызывать Дзюбу в сборную России – неоправданно»

08 Ноября 2024 • 20:32 Комментировать

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о том, что Артём Дзюба не попал в список сборной России на ноябрьские товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии.

«Такое приглашение абсолютно неоправданно. Даже, думаю, для самого Артёма. Человек с большими амбициями и самолюбием подобным образом бить рекорды точно не собирается», - делится Гранат для «Советского спорта».

Напомним, что Дзюба проводит этот сезон в «Акроне». В тольяттинском клубе Артём оказался в сентябре свободным агентом. Уже сейчас у него два забитых гола и три ассиста за команду.

15 ноября сборная России сыграет с командой Брунея, а 19 ноября – с командой Сирии.

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