Мексиканский полузащитник Андрес Гуардадо в 38 лет завершил карьеру футболиста. Слова Гуардадо передаёт ESPN.

Напомним, что в мае Гуардадо завершил карьеру в национальной сборной Мексики. В рядах своей сборной он стал одним из шести футболистов в мировой истории, которые сыграли на пяти чемпионатах мира. Первый мундиаль для Гуардадо был в 2006 году, последний – в 2022 году в Катаре. Впервые в мексиканскую сборную Гуардадо был вызван почти 20 лет назад, в 2005 году.

Отметим, что последним клубом Гуардадо в профессиональной карьере стал «Леон» из Мексики. Ранее он играл в Испании за «Валенсию» и «Бетис», в Нидерландах выступал за ПСВ.