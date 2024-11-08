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Кирьяков: «Матч с Аргентиной стал бы глотком свежего воздуха для нашей сборной» эксклюзив

08 Ноября 2024 • 18:35 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

Футбольный тренер Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих товарищеских матчах со сборными Брунея и Сирии.

- Вам интересны матчи сборной России с такими соперниками, как Бруней и Сирия?

- Особого интереса нет. Если и буду смотреть эти матчи, то только краем глаза. Считаю, что у таких соперников мы должны крупно выигрывать. Другой вопрос – настолько футболисты будут мотивированы. Если настрой будет хороший, то проблем не возникнет. Но наверняка у клубов есть пожелание, чтобы ребята получили поменьше игрового времени и внимательное отнеслись к травматизму.

- Карпин сказал, что в предстоящих матчах сыграют два разных состава. Может это и связано с тем, чтобы не случилось травм и чтобы не перегрузить футболистов?

- Это тоже присутствует. Может Карпин контактирует с тренерами клубов и есть определенные договоренности. Обычно, если тренеры находят взаимопонимание, то на какие-то моменты обращают внимание. Они могут высказать пожелание по тем или иным футболистам. 

- Как отнеслись к словам Дзюбы, что он хочет сыграть за сборную и побить бомбардирский рекорд Кержакова?

- С одной стороны, это можно сделать, с другой – а зачем? Все-таки сборная существует не для каких-то рекордов. Даже несмотря не европейский бан, мы должны думать о будущем и о возвращении на международную арену. Дзюба уже в возрасте, это не резерв сборной, поэтому Карпин вряд ли пойдет на то, чтобы вызвать его.

- Но ведь это была бы неплохая афиша для товарищеского матча, и она привлекла бы больше внимания болельщиков.

- Один вопрос – это проведение прощального матча Дзюбы в сборной. Я был бы не против, потому что Артём это заслужил. Один чемпионат мира чего стоит. А рекорд, если и случится, будет не настоящим, а искусственным, притянутым. Не думаю, что эту тему с рекордом надо раздувать.  

- Дугласа Сантоса хотели бы видеть в нашей сборной?

- Почему нет? Паспорт у него уже имеется. С крайними защитниками у нас есть определенные проблемы. Сантоса вполне можно использовать. Но надо все сделать правильно: или сразу заигрывать или держать этого футболиста в уме, рассчитывая, что если в ближайшем будущем мы начнем выступать на международной арене, тогда и вызывать. Все знают его игровые качества. Такого футболиста не нужно проверять.

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- Посол Аргентины в России не исключил проведения летом товарищеского матча. Как отнеслись бы к этому?

- Это было бы глотком свежего воздуха для нашей сборной. Это было бы всем приятно. Все только за. Но вряд ли аргентинцы играли бы сильнейшим составом. Хотя даже если и так, на этом уровне интересно было бы посмотреть на наших игроков. А то мы поем дифирамбы, что есть талантливые ребята, но только такие матчи показывают, где мы находимся.  

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Кирьяков

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