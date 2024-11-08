Футбольный тренер Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих товарищеских матчах со сборными Брунея и Сирии.

- Видели окончательный состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией? Есть сюрпризы? Например, вызов Чалова, который не очень хорошо выступает в Греции?

- Думаю, Карпин его вызвал, чтобы он вспомнил требования, почувствовал уверенность, заинтересованность. Возможно, потом это поможет ему в клубе. Все индивидуально. Это должно быть полезно и игроку, и сборной. Иногда наоборот футболиста не дергают, чтобы дать возможность прийти в себя, набраться сил и не отвлекать. Диалог тренера и игрока всегда присутствует.

- Невызов Головина - тоже нормальная ситуация?

- Абсолютно. Здесь важно соблюдать баланс, насколько сейчас это целесообразно и отвечает интересам футболиста и сборной.

- Дугласа Сантоса хотели бы видеть в нашей национальной команде, или он не нужен?

- С точки зрения тренера, когда есть возможность взять человека, который усилит сборную, надо это делать. Сантос усилит нашу команду? Однозначно. Но насколько это целесообразно в контексте нынешнего времени, у меня есть вопросы. Понятно, что натурализовав игрока, мы делаем сильнее, прежде всего, «Зенит». Насколько нам это нужно? Я думаю, не особо.

- Планируете смотреть матчи с Брунеем и Сирией? Мы крупно выиграем?

- Не могу сказать, что у меня есть какой-то ажиотаж по поводу сборной. Но как специалист посмотрю эти матчи. Как сыграем? Соперники разного уровня. Я больше смотрю за тем, как эволюционируют мысли сборной. Не застоялась ли она. То, что сейчас Карпин проповедует в «Ростове» и сборной, – это интересно, но играть в такой футбол с соперниками, которые превосходят тебя в качестве, очень сложно.

- Карпин сказал, что в этих матчах сыграют два разных состава.

- Это правильное решение, дать всем ребятам возможность поиграть. Я сам часто так делал.

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- Как отнеслись к словам Дзюбы, что он хочет сыграть за сборную и побить бомбардирский рекорд Кержакова?

- Это всего-навсего цифры. Не знаю, стоит ли гнаться за какими-то рекордами. Использовать сборную в качестве личных историй я бы не стал.

- Но ведь Артём много сделал для нашей сборной. Неужели он этого не заслужил?

- Думаю, сборная сделала для Дзюбы гораздо больше, чем он для нее.

- Нужен ли базовый клуб для национальной команды, или надо вызывать лучших на данный момент?

- Это принцип формирования команды. Раньше такое часто было. Если сейчас есть такой клуб, как в Англии «Тоттенхэм», например, это одно дело.

- «Локомотив» на эту роль подошел бы? Там играют практически только россияне.

- Это да. Если такая история получается, то сборная становится более сильной и качественной. Когда мало времени на подготовку, а ребята играют все время в одном клубе, это только плюс. Это рабочая история.

- Посол Аргентины в России не исключил проведение летом товарищеского матча. Это было бы интересно?

- Очень. Было бы здорово. Можно было бы проверить себя на таком высоком уровне. От этого мы уже отвыкли. Польза таких встреч очевидна. Даже если там не будет ведущих футболистов, как Месси. Это возможность для наших ребят проявить себя, особенно молодым игрокам.

Елена Григорьевская