Тарханов: «Карпин даёт понять Чалову, что его никто не бросил»

Александр Тарханов высказался по поводу вызова в сборную России форварда ПАОКа Фёдора Чалова.

«Его вызов - поддержка со стороны Карпина. Возможно, благодаря вызову в сборную Чалов обретёт нужную уверенность, с помощью неё он сможет забивать за клуб. Карпин даёт понять Чалову, что его никто не бросил», - рассуждает Тарханов для «Чемпионата».

Напомним, что сезон у Чалова в ПАОКе пока что не задаётся. Российский форвард забил всего лишь один гол во всех официальных матчах. В греческий клуб он перешёл из московского ЦСКА.

Во второй декаде ноября россияне сыграют в Краснодаре со сборной Брунея, а в Волгограде со сборной Сирии.