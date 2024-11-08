Колосков отреагировал за заявление Дзюбы о сборной России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном возвращении нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в состав сборной России.

Ранее Дзюба признался, что хотел бы вернуться в национальную команду.

— Приглашать в сборную из-за того, человек соскучился по ней, или потому, что ему гола не хватает для рекорда, это неправильно, — приводит слова Колоскова «ВсеПроСпорт».

Функционер в шутку подметил, что если 98-летний Никита Симонян тоже соскучится по сборной, то и его что ли придется вызывать.

Напомним, 36-летний Дзюба вместе с экс-нападающим «Зенита» Александром Кержаковым делит первую строчку по забитым мячам в составе сборной России. На счету обоих футболистов по 30 голов.