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Гутцайт ушёл из сборной России

08 Ноября 2024 • 12:20 Комментировать

Известный комментатор Роман Гутцайт покинул медиаслужбу национальной команды России. Об этом отрапортовала пресс-служба сборной.

«Российский футбольный союз благодарит Романа за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», - гласит сообщение пресс-службы.

Отмечается, что руководить медиа направлением на ноябрьском сборе национальной команды будет Пётр Лимонов.

В этом месяце сборная России проведет две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина в родных стенах примут национальные команды Брунея и Сирии. Спарринги пройдут 15 и 19 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Роман Гутцайт
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