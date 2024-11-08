Гутцайт ушёл из сборной России

Известный комментатор Роман Гутцайт покинул медиаслужбу национальной команды России. Об этом отрапортовала пресс-служба сборной.

«Российский футбольный союз благодарит Романа за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», - гласит сообщение пресс-службы.

Отмечается, что руководить медиа направлением на ноябрьском сборе национальной команды будет Пётр Лимонов.

В этом месяце сборная России проведет две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина в родных стенах примут национальные команды Брунея и Сирии. Спарринги пройдут 15 и 19 ноября.