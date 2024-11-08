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Пономарёв: «Я же не идиот, чтобы смотреть игру с Брунеем. Дзюба в сборной? Это клоунада» эксклюзив

08 Ноября 2024 • 12:11 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол. Ру» заявил, что не будет смотреть матч с Брунеем.

- Собираетесь смотреть товарищеский матч Россия – Бруней?

- Нет, конечно! Я что, идиот что ли? Зачем?! Соперники босиком выйдут, наверное… Ёлки-палки. Ну зачем это всё? Стыдно. Смотреть не буду, счёт потом узнаю.

- То есть вы против таких соперников?

- А кому принадлежит эта идея? Вроде, и Карпин не в восторге от таких спаррингов. Зачем нужны такие игры?

- А вы что предлагаете?

- Обратиться к советскому опыту. Знаете, как иногда тогда играли? Собирались первая сборная, вторая, молодёжная и олимпийская. Вот и всё! И играли между собой, устраивали мини-турнир. Разве не интересно? А сейчас можно добавить в этот список и сборную легионеров РПЛ. Плохая идея? Иностранцы бы старались, захотели бы показать, что не зря они тут такие деньги получают. А все эти Гвинеи, Брунеи… Нет слов. Ну кто это посмотрит…

- Вы состав сборной видели?

- Ну так, мельком.

- Удивились, что в него попал Чалов?

- Это, конечно, неправильно. Плевок в сторону других. За какие заслуги? Один случайный гол забил в Греции…

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- Мусаев как нападающий сильнее?

- Да нет! Оба слабые. Никуда не годятся.

- Дзюба намекнул: дайте мне сыграть за сборную, хочу опередить Кержакова по голам за национальную команду.

- Нет, всему свое время. Это уже клоунада. Благотворительностью заниматься не надо. Отыграл своё – спасибо. Можно было бы с ним просто проститься красивее, проводить его из национальной команды. А выпускать в официальном матче – не перебор. Это клоунада.

- Но Дзюба может вам возразить: разве Мусаев и Чалов сильнее?

- А это уже не его дело. Состав – прерогатива тренера.

- Вы, кстати, говорили, что Дзюба не забьет ни одного гола за «Акрон».

- Признаю. Он меня удивил. Уже два забил? Молодец. Еще в форме, значит.

Александр Сычёв

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Владимир Пономарёв сборная Брунея ещё теги

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РОССИЯ БРУНЕЙ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
08 Ноября 2024 в 13:15
ай пачитал и от душы посмеямшись.. клоун против клоунав.. пабольше таких вью печатайте.. А-ха-ха-ха! )))
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